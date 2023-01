Niemand kennt die katholische Kita St. Nikolaus in Neuleiningen so gut wie Christine Bücklein. Im 41. Jahr sitzt die Hessin, die der Liebe wegen in die Pfalz zog, nun schon auf dem Chefsessel der Einrichtung. „Als ich die Leitung im Januar 1983 übernahm, hätte ich nie gedacht, dass ich heute noch hier bin“, sagt sie, aber: „Das Leben kann man nicht planen, man muss offen sein.“

Auch wenn sich an ihrer beruflichen Position nichts geändert hat, die Kita hat sich in der langen Zeit mächtig gewandelt. Zunächst übernahm Bücklein einen zweigruppigen Kindergarten. „Ich hatte eine Kollegin und zwei Praktikantinnen“, blickt sie zurück. Ab Mai 1990 wurde das Haus umgebaut. Währenddessen waren die Jungen und Mädchen im Pfarrhaus untergebracht. Im Februar 1991 wurde eine dritte Gruppe eröffnet. „Ab dann hatten wir 75 Drei- bis Sechsjährige“, erinnert sich die studierte Sozialpädagogin. Die Betreuung beschränkte sich damals maßgeblich auf Bastel-, Spiel- und Bewegungsangebote zwischen 8 und 12 Uhr. Um die Jahrtausendwende herum wurde die verlängerte Öffnung bis 14 Uhr, inklusive Mittagessen, eingeführt.

„Heute leben die meisten Kinder hier, von 7 bis 16.30 Uhr“, sagt Bücklein. Das inzwischen elfköpfige Team hat es mit einer breiten Altersspanne und entsprechend großen Entwicklungsunterschieden zu tun. Mindestens ein Drittel der Winzlinge muss noch gewickelt werden, sie lernen in der Kita Tischmanieren, legen sich dort schlafen und üben das Anziehen. Die Erzieher begleiten ihre Schützlinge, die aus dem Ort, aus Battenberg und Kleinkarlbach kommen, komplett durch den Alltag. Grundsätzlich findet es Bücklein richtig, dass Frauen rechtzeitig in den Beruf zurückkehren können, „aber es fehlt an den Rahmenbedingungen dafür, dass ihr Nachwuchs gut betreut wird“.

Zwar umfasse eine Regelgruppe wie früher 25 Kinder, aber darunter seien sehr viele unter drei Jahren, die deutlich mehr Aufmerksamkeit bräuchten. Das treffe auf einen großen Fachkräftemangel, einen hohen Krankenstand und Frust unter den Erziehern. „Ich liebe meinen Beruf nach wie vor, aber es wird für mich zunehmend anstrengender, die Kollegen, die immer mehr Druck aushalten müssen, zu motivieren“, sagt die 63-Jährige. Das Kita-Zukunftsgesetz, wonach ein Rechtsanspruch auf eine durchgängige siebenstündige Betreuung einschließlich warmer Mahlzeit besteht, sei den Einrichtungen von der Landesregierung „einfach übergestülpt“ worden, ohne dass die personellen und räumlichen Voraussetzungen erfüllt worden wären.

Es fehlen Räume

An Platz mangelt es in Neuleiningen sehr. Das verwinkelte Gebäude mit dem romantischen Sichtgebälk bietet ein schönes Ambiente, „aber man wünscht sich schon mehr Platz“, so Bücklein, deren Büro beispielsweise gleichzeitig der Personalraum fürs ganze Team ist, welches seit Sommer noch von einer Kita-Sozialarbeiterin komplettiert wird. Die Küche ist so winzig, dass die Hauswirtschafterin im Dorfgemeinschaftshaus kochen und die Gerichte für aktuell 50 der 78 Kinder in Warmhalteboxen zur Kita transportieren muss. Im historischen Ortskern ist an eine bauliche Erweiterung der Einrichtung nicht zu denken, weshalb der Kindergarten langfristig wohl umziehen muss. Dabei wird auch darüber diskutiert, eventuell den Standort in ein anderes Dorf zu verlegen.

Solange Bücklein noch auf dem Chefsessel sitzt – am 1. März 2024 wird sie in den Ruhestand gehen – wird sie sich mit dem Thema nicht beschäftigen müssen. Was sie und ihre Mitarbeiter sehr gefordert hat, war das von der Diözese beschlossene Speyerer Qualitätsmanagement (SpeQM). „Das war alles sehr aufwendig. Eltern und Kinder waren einbezogen und über zwei Jahre hinweg gab es Schulungen in Kaiserslautern, an denen immer zwei von uns teilnehmen mussten“, sagt die Pädagogin und deutet auf zahlreiche Ordner im Schrank. Im November 2022 bekam die Kita ihr Zertifikat, das alle fünf Jahre über Re-Audits erhalten werden muss.

Viel wichtiger als so eine Auszeichnung ist Bücklein, die im vergangenen Jahr 250 Kilometer auf dem Jakobsweg absolviert hat, regelmäßig Yoga macht und viel liest, dass ihre Schützlinge Gemeinschaft und Geborgenheit erleben sowie Glauben, Hoffnung und Vertrauen entwickeln.