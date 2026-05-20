Vor 16 Jahren ist Geschäftsführerin Martina Nighswonger zur Inhaberin der Chemiefirma Gechem in Kleinkarlbach geworden. Jetzt übergibt sie ihr Werk – in vertraute Hände.

Martina Nighswonger kennt ihr Unternehmen in- und auswendig. Mehr als 20 Jahre lang ist sie schon an Bord, erst als angestellte Geschäftsführerin, dann, einige Jahre später, als Inhaberin. Sie hat die Entwicklung der Firma miterlebt und gestaltet. „Wir sehen Gechem als Familienunternehmen“, sagt sie und spricht damit an, was im nächsten Schritt folgt: Ihr Sohn Thomas ist bereits vor drei Jahren in die Geschäftsführung eingestiegen und soll Gechem künftig führen.

Nighswonger selbst wolle sich langsam aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Sie spricht von einer „geräuschlosen Übergabe“, denn ihr Sohn soll in den Betrieb hineinwachsen können und sie wiederum wolle zumindest teilweise dabei bleiben. Denn sie wolle nicht zur Theoretikerin werden, sondern brauche weiterhin Zugang zur Praxis – unter anderem um ihre Ehrenämter wie die Vizepräsidentschaft bei der Industrie- und Handelskammer Pfalz ausüben zu können.

Er folgt Martina Nighswonger auf den Chefsessel

Ihr Sohn ist 34 Jahre alt und kennt die Firma durch seine Mutter schon von klein auf, wie er sagt. In seiner Jugend habe er in der Produktion ausgeholfen, bevor er eine Lehre zum Bankkaufmann machte, BWL und Jura studierte, in beiden Fächern den Master absolvierte und anschließend als Unternehmensberater arbeitete. „Mein Ziel war aber immer, irgendwann in die Firma zurückzukehren“, sagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Das hat er auch gemacht, vor drei Jahren. Seitdem kümmere er sich im Bereich der Geschäftsführung um den Ein- und Verkauf, die Kundenbetreuung und das Qualitätsmanagement.

Thomas Nighswonger rückt seiner Mutter auf den Chefsessel nach. Foto: Mareike Keiper

Nach wie vor stehe Gechem auf drei Standbeinen: Neben Kfz-Chemikalien wie Kühlerfrostschutz und Bremsflüssigkeiten, die dort abgefüllt werden, produziert die Firma Wasch- und Reinigungsmittel sowie Tabs für die Entkalkung oder die Spülmaschine. Neben eigenen Rezepturen, die die Firma an Großkunden verkauft, produziert sie auch Auftragsware. Um die 570 Artikel gehören zum Repertoire, sagt Martina Nighswonger. Wer Abnehmer ist, lässt sie bewusst offen: Geheimhaltungsklauseln mit den Kunden gehörten zum Geschäft, wobei die Auftragslage zwar manchmal schwanke, aber insgesamt stabil sei.

Iran-Krieg setzt Unternehmen zu

Und damit verweist die Inhaberin auf die aktuelle Situation, denn der Iran-Krieg wirke sich auch auf den Betrieb aus. Durch die Blockade der Straße von Hormus komme nicht genügend Öl an, weshalb Plastikflaschen bis zu 30 Prozent teurer sein als bisher. „Wir haben Tagespreise“, sagt sie und meint, dass es schwierig geworden sei, Kunden verlässliche Angebote zu machen. „Es sind massive Preisschwankungen, die wir weitergeben müssen“, so die Chefin. Und das wiederum bringe viel Rede- und Zeitbedarf mit sich, ergänzt sie: „Die Aufträge kommen dann zwar trotzdem zustande, aber es braucht dafür die dreifache Zeit.“

Auch die zunehmende Bürokratie sei ein großes Problem, weil das Erfüllen der Auflagen immer schwieriger werde. Nighswonger spricht von „Wahnsinnsverschärfungen“, gerade in Bezug auf die von der EU verlangten Grenzwerte für Industrieemissionen, die vom Bund noch einmal verschärft werden sollten. Nicht zuletzt sieht sie Gefahr durch hybride Angriffe auf die Industrie. Deshalb verfolgen sie und ihr Sohn das Ziel der Autarkie: Auf den Dächern befinden sich bereits Photovoltaik-Anlagen, die ein Megawatt Strom produzieren können. „Tagsüber waren wir im April an manchen Tagen schon autark“, sagt sie zufrieden.

Autarkie soll Produktion schützen

Nun sei der Speicherausbau geplant – und eine Freiflächen-PV-Anlage, die als Pilotprojekt mit Experten der BASF umgesetzt werden soll. Deren Aufgabe sei es, bei der Planung zu unterstützen, denn das Ziel, das beide Nighswongers verfolgen, ist der Bau in den nächsten zwei Jahren. Dann wäre die Produktion von drei Megawatt Strom möglich, was durch zusätzliche Speicher im Falle eines Blackouts die Auslieferung der Ware bis zur Rückkehr ans Netz ermöglichen soll.

All das diene einem größeren Ziel: den Produktionsstandort und die Produktionssicherheit erhalten. Derzeit sind 161 Mitarbeiter bei Gechem beschäftigt, und das soll auch so bleiben. „Wir sind mit Kleinkarlbach sehr verbunden“, betont Nighswonger. Die Firma habe zwar genügend Standbeine, sei breit genug aufgestellt, aber habe trotzdem zu kämpfen, sagt die Inhaberin, die sich auch dafür einsetzt, Deutschland als Industriestandort hochzuhalten. „Ich wünsche mir einen Masterplan für die deutsche Wirtschaft. Die Gesellschaft zerbröselt, aber wir müssen gemeinsam durchs Tal der Tränen“, sagt sie. Zu viel Bürokratie „fährt das Land gegen die Wand“, stattdessen brauche es mehr Anpack-Mentalität. Die will sie weiter an den Tag legen – wenn auch bald nicht mehr in der ersten Reihe.