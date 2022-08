Nach zweijähriger Corona-Zwangspause steht am Donnerstag, 18. August, in der historischen Zehntscheune in Sausenheim jetzt endlich wieder eine Premiere des Babberlababb-Theaters der Siedlergemeinschaft Grünstadt auf dem Programm: der Schwank „Zwei Bürgermeister für ein Hallelujah“.

Der Drei-Akter von Carsten Schreier verspricht viel Klamauk, Verwechslungen und Tohuwabohu.

Der Inhalt der rund zweistündigen Posse: Nachdem Ehefrau Hilde (Petra Spies) ihren Ehemann Reiner (Jürgen Müller), seines Zeichens Bürgermeister, aus dem Haus geworfen hat, muss dieser die Nächte in seinem Büro im Rathaus verbringen.

Hausmeister Klausi (gespielt von Günter Dudenhöffer) und des Bürgermeisters Sekretärin Regina (Luisa Stöckel) werden von ihrem Chef herumgescheucht und müssen immer für ihn herhalten. Sie halten ihm zudem ständig die nörgelnde Paula (Christina Schuff) und den trotteligen Postboten Tom (Hans Preuss) vom Hals.

Jetzt steht auch noch die Einweihung des neuen Büros bevor, und dazu hat sich sogar der Bischof (Stefan Mian) angekündigt. Bei den Vorbereitungen für diesen Tag fällt Bürgermeister Reiner jedoch von der Leiter und wird kurz bewusstlos. Das ist für Regina und Hilde die Gelegenheit, ihm endlich einen Denkzettel zu verpassen.

Als er wieder zu sich kommt, lassen sie ihn im Glauben, er sei gestorben. Nun nimmt das Chaos seinen Lauf, Klausi wird Bürgermeister und verwechselt im ganzen Trubel den Bischof und seine Haushälterin mit einem heiratswilligen Pärchen. Reiner irrt nun als vermeintlicher Engel im Büro umher und will wieder in das Reich der Lebenden zurück. Das geht anscheinend nur mit Hilfe von Paula und Tom, die als Wahrsagerin respektive als afrikanischer Voodoo-Priester herhalten müssen. Ob Reiner etwas gelernt hat? Die Antwort steht in der Glaskugel … Hallelujah!

Mit der Sausenheimerin Maike Preuss und der Grünstadterin Luisa Stoeckel hat das „Babberlababb-Theater“ um Jürgen Müller zwei neue Mitwirkende in seinen Reihen. Stoeckel ist aber trotzdem kein Bühnenneuling: Sie gehört seit Jahren erfolgreich zu den Stammsolistinnen der Siedlerfasnacht.

Termine

„Zwei Bürgermeister für ein Hallelujah“ feiert am Donnerstag, 18. August, um 19.30 Uhr in der historischen Zehntscheune in Sausenheim Premiere. Weitere Aufführungen gibt es dort am Freitag, 19. August, Samstag, 20. August, Sonntag, 21. August, Donnerstag, 25. August, Freitag, 26. August, und Samstag, 27. August. Die Sonntagsvorstellung beginnt um 18 Uhr, alle anderen um 19.30 Uhr. Eintritt: 9 Euro.