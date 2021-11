GÖLLHEIM. Am Wochenende müssen sich die Teams der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim in fremden Hallen beweisen. Die Pfalzligadamen gastieren am Samstag, 18 Uhr, beim TuS Heiligenstein (Rhein-Pfalz-Halle in Römerberg). Am Sonntag, 19 Uhr, wollen die Herren im Derby bei der HSG Eckbachtal III zwei Punkte mit nach Hause nehmen. Gespielt wird in der Freinsheimer Sporthalle.

Zwei Heimspiele hat Eckbachtal bisher bestritten und beide gewonnen. Dagegen wurden die Auswärtsspiele jeweils verloren. Die Nordpfälzer Wölfe sollten also gewarnt sein, reisen aber nach vier Siegen in Serie auch mit breiter Brust nach Freinsheim. „Unter normalen Bedingungen schätze ich uns stärker ein, aber in diesen Tagen, weiß man nie genau, wo man steht. Dazu ist es ein Derby, was immer umkämpft ist und mit Leidenschaft geführt wird“, schätzt HR-Trainer Johannes Finck die Ausgangssituation verhalten optimistisch ein.

Einiges wird auch davon abhängen, mit welchem Kader die beiden Teams am Sonntag auflaufen. In den bisherigen vier Spielen setzte Eckbachtal bereits 22 verschiedene Spieler ein. Unabhängig von der Mannschaft des Gegners setzt Finck auf Stärken der Spieler der HR: „Wichtig wird sein, dass wir unser Spielkonzept beibehalten und das über die Dauer des Spiels durchsetzen“.

Wölfinnen hatten zwei unglückliche Spiele

Ob die Wölfe auf die zuletzt überzeugenden Nachwuchstalente zurückgreifen können, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Denn sie spielen mit der A-Jugend um 16 Uhr in Iggelheim. Reinhold Weber fehlte im Training krankheitsbedingt, sein Einsatz am Sonntag ist unwahrscheinlich.

Zwei unglückliche Begegnungen gegen die beiden Spitzenteams der Pfalzliga liegen hinten den Nordpfälzer Wölfinnen. Ersatzgeschwächt unterlagen sie der HSG Landau/Land sehr deutlich. Eine Woche später konnten sie gegen den Meisterschaftsfavoriten TSG Haßloch keine spielfähige Mannschaft auf die Platte bringen. Die Punkte gingen kampflos an den Tabellenführer.

Viele Spielerinnen konnten nicht trainieren

„Ich hoffe, dass wir am Samstag wieder vollzählig sind“, sagt Coach Björn Dinger. Während der Woche konnten zwar noch nicht alle Spielerinnen wieder trainieren, Absagen erreichten den Trainer aber noch nicht. Nun wartet die Auswärtshürde Heiligenstein auf die HR. Mit 5:5 Punkten haben die Vorderpfälzerinnen einen Zähler mehr auf der Habenseite. „Ich denke, dass wir normalerweise ganz gute Chance hätten“, meint Dinger. Er schränkt aber ein: „Viele Spielerinnen haben zwei Wochen nicht trainieren können. Da kommt es natürlich viel auf die körperliche Verfassung an“.

„Wir werden in den kommenden Wochen viel im läuferischen Bereich arbeiten, das Training mit dem Ball aber auch nicht vernachlässigen“, gibt Dinger Einblick in seine Trainingsplanung. Mit einem Sieg im Rücken machen dann bestimmt auch Laufeinheiten mehr Spaß.

In der A-Klasse der Frauen heißt es am Samstagabend Sechster gegen Fünfter oder TuS Heiligenstein II gegen die HR II. Beide Teams haben jeweils ein Spiel gewonnen. Anpfiff ist um 20 Uhr.