Der CDU-Ortsverband Obrigheim spricht sich gegen den Bau von Windkraftanlagen im Bereich der Grenzgemarkung Obrigheim-Dirmstein-Obersülzen aus. Das haben die Vorsitzende Christa Odermatt und Fraktionssprecher Andreas Artz mitgeteilt. Gegen die Energiewende stelle sich der Ortsverband aber nicht.

Obrigheim gehört mit Kirchheim, Dirmstein, Großkarlbach, Laumersheim und Obersülzen zu den sechs Kommunen in der Verbandsgemeinde Leiningerland, die von den Planungen der Firma Gaia direkt betroffen sind. Nach einem ersten Entwurf des Investors aus Lambsheim sollen acht Windräder aufgestellt werden, sechs davon in einem circa 250 Hektar großen Gebiet zwischen Obrigheim und Dirmstein sowie zwei auf einem etwa 20 Hektar umfassenden Areal in der Nähe des Metro-Logistikzentrums.

Erster Schritt getan

Der CDU-Ortsverband Obrigheim stelle sich nicht gegen die Energiewende und wolle mit der Gemeinde einen Beitrag dafür leisten, schreiben Odermatt und Artz und führen aus: „Dies ist bereits allen Fraktionen des Ortsgemeinderates in einem ersten Schritt mit der Freigabe einer Fläche im Bereich Mühlheim/Albsheim zur gewerblichen Nutzung von Sonnenenergie gelungen.“ Die Firma Gaia will östlich der Bahntrasse auf einer Fläche von rund 2,8 Hektar eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten.

Sonne statt Wind

Der CDU schwebt vor, Obrigheim zur „Sonnengemeinde“ zu erklären. Odermatt und Artz sagen: „Einen Sonnenberg haben wir schon, eine Grundschule am Sonnenberg ebenfalls und die erste Fläche für Solaranlagen ist bereits freigegeben. Zur weiteren Festigung des Titels Sonnengemeinde Obrigheim treten wir für eine Verbesserung der Nutzung der Fläche im Bereich der Grenzgemarkung Obrigheim, Dirmstein und Obersülzen ein.“ Anstelle der Windkraftanlagen schlägt die CDU vor, Agrophotovoltaikanlagen zu installieren. Das sind Anlagen, die so hoch sind, dass man darunter noch Gemüseanbau betreiben kann. „Wir appellieren an alle Ratsparteien, sich unserer Idee von der Sonnengemeinde Obrigheim anzuschließen.“

Die CDU hat zwei Sitze im Rat, die SPD 8, die FWG 10. Der Rat befasst sich am Donnerstag, 19 Uhr, im Rosengarten mit dem Thema Windkraft.