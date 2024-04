Tiefenthal. Edwin Gaub will es noch einmal wissen: Der CDU-Ortsverband Tiefenthal hat seinen Vorsitzenden offiziell als Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters nominiert. Einigkeit herrschte auch bei der Besetzung der Listenplätze. Wenn es nach dem CDU-Ortsverband Tiefenthal geht, soll der amtierende Bürgermeister Edwin Gaub weitere fünf Jahre an der Ortsspitze stehen. Zudem haben sich zwölf Personen für die Liste gefunden, die künftig Verantwortung im Gemeinderat übernehmen wollen. Dabei sei ein Querschnitt durch alle Altersklassen erreicht worden, berichtet Gaub: „Ich bin zuversichtlich, dass wir ein vernünftiges Angebot für die Tiefenthaler geschaffen haben.“ In der jüngsten Mitgliederversammlung ließ er die vergangenen fünf Jahre mit angestoßenen Projekten wie Glasfaserausbau, Ausbau der Rad- und Wirtschaftswege sowie der Hintergasse Revue passieren und sagte: „Für die nächsten Jahre würden wir uns gern für deren Abschluss einsetzen.“ Weiter vorantreiben wolle die CDU auch den Ausbau von regenerativen Energien. Ziel sei es, externe Einnahmen für die Gemeinde zu erreichen, und die Eigentümer nicht über Gebühren zu belasten, so Gaub. Auch die Finanzen der Gemeinde solle die im Blick behalten werden.

Kandidatenliste

1. Edwin Gaub, 2. Mattias Bamberg, 3. Bastian Bartsch, 4. Heike Gaub, 5. Erwin Nößler, 6. Martina Vonhof, 7. Julian Kany, 8. Andrea Nößler, 9. Stefan Heß, 10. Felix Reeg, 11. Christoph Wyrobek, 12. Anna-Lena Gaub