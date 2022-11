Der Obrigheimer CDU-Ortsverband hat einen neuen Vorsitzenden: Andreas Artz folgt auf Christa Odermatt, die das Amt 30 Jahre lang innehatte. Einen Handlungsschwerpunkt der CDU sieht er im Radwegenetz.

Nach 30 Jahren gab es kürzlich einen Wechsel an der Spitze des CDU-Ortsverbands Obrigheim: Andreas Artz ist der neue Vorsitzende. Der 56-Jährige, der auch Mitglied im Obrigheimer Ortsgemeinderat ist, wurde zum Nachfolger von Christa Odermatt bestimmt, die den örtlichen Christdemokraten drei Jahrzehnte lang vorstand.Odermatt war ununterbrochen seit 1992 Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Obrigheim – einschließlich der zugehörigen Ortsteile. Dem Gemeinderat gehörte sie von 1994 bis 2019 an. In all diesen Jahren war sie auch Fraktionssprecherin. Bei den Kommunalwahlen in der Ära Odermatt wurde stets ein Wahlergebnis eingefahren, das der Partei zwei Sitze im Ortsgemeinderat bescherte.

Odermatt ist jetzt Ehrenvorstand

Seit 2019 nicht mehr im RatBei den Kommunalwahlen im Jahr 2019 schaffte es Odermatt selbst nicht mehr in den Gemeinderat. Auf die vorderen Plätze und damit in den Rat kamen stattdessen Unternehmerin Sarah Reinecker und Brandschutz-Ingenieur Andreas Artz.

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung der Christdemokraten kandidierte Odermatt nicht mehr für den örtlichen Verbandsvorsitz. In der Sitzung wurde sodann der komplette Vorstand neu gewählt – mit Artz an der Spitze. Der langjährigen Vorsitzenden Odermatt wurde in dieser Versammlung die Ehrenvorstandschaft verliehen.

Ortsverband strebt mehr Öffentlichkeit an

Einen Schwerpunkt der politischen Arbeit des CDU-Ortsverbands Obrigheim sieht Artz in der Einführung eines Radwegenetzes – konkret dem Lückenschluss zwischen Offstein und Asselheim in der Überlandverbindung Worms - Grünstadt und im örtlichen Bereich das Entkoppeln der Radwege vom sonstigen Straßenverkehr durch ein Verlagern von Radwegen aus den einzelnen Ortsgemeinden in die Flur. Ein weiteres CDU-Thema sei die Ansiedlung von Agro-Photovoltaik-Anlagen auf ausgewiesenen Parzellen in der Gemarkung.

Dem Mehrheitswunsch der Mitglieder entsprechend – 15 Aktive sind es derzeit – wollen sich die Christdemokraten künftig „sichtbarer“ und mit mehr „Öffentlichkeit“ präsentieren. Deswegen wird seit einiger Zeit in der Gaststätte des TV Colgenstein-Heidesheim, Schloßstraße 40, getagt, und zwar regelmäßig am ersten Montag im Monat. Beginn ist um 19 Uhr. Der nächste Termin: Montag, 7. November. Die Treffen sind öffentlich.

Der Vorstand

Neuer Vorstand der CDU Obrigheim: Vorsitzender: Andreas Artz, stellvertretender Vorsitzender: Niklas Schwan, Schatzmeisterin: Friederike Weimer, Schriftführer: Andreas Artz, Mitgliederbeauftragte: Vera Lucia Costa Fernandez, Beisitzerin und neben Artz zweites CDU-Ratsmitglied: Sarah Reinecker.