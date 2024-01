Das Eisenberger Blumenhaus Casa Verde hat erneut sein Konzept überarbeitet und entwickelt sich zu einem offenen Haus. Dazu gehören auch regelmäßige Ausstellungen. Los geht es damit am Samstag, 27. Januar, von 13 bis 16 Uhr.

Das Casa Verde war in Eisenberg lange Jahre als reines Blumenhaus bekannt. Seit 2020 aber stellt Inhaberin Maria Dardis einen Teil ihres Geschäftes Birgit Hemmer aus Eisenberg zur Verfügung, die dort seither Ballett- und Pilatesunterricht anbietet. „Meine Idee war ein offenes Haus“, erinnert sich Dardis. In dem rund 70 Quadratmeter großen Raum, der Sitzplätze für rund 15 Personen bietet, haben deshalb auch schon Yoga-Workshops, Blumenbindekurse, eine Bilderausstellung, ein Töpfer-Workshop, der Verkauf von Kleidung und ein kleiner Kunsthandwerker-Markt stattgefunden.

„Krankheitsbedingt muss ich nochmals etwas kürzertreten und habe deshalb entschieden, mein Haus noch weiter zu öffnen und noch mehr regionalen Anbietern aus dem Gesundheits- und Wohlfühlsektor die Möglichkeit zu bieten, sich in meinen Räumen zu präsentieren“, erzählt sie. In Diana Mickert, die Yoga-Kurse in den Räumlichkeiten des Casa Verde anbietet und Nina Neumeister hat Dardis weitere Partner gefunden. Deren Idee ist, in Zukunft diversen regionalen Dienstleistern, Künstlern und auch Hausfrauen im Casa eine Plattform zu geben und ihre Produkte und Arbeiten dort zu zeigen. Dardis stellte dafür die Räumlichkeiten zur Verfügung.

Ausstellung am Samstag

Einmal monatlich soll es ein solches Angebot geben. Am Samstag geht es los: Es werden Frischekosmetik sowie Nahrungsergänzung und Sportprodukte präsentiert, aber auch Aromaöle, Schmuck, Edelsteine, Dekoartikel und DIY-Produkte (do-it-yourself). „Außerdem gibt es eine kleine Kunstausstellung und verschiedene Wellnessangebote“, ergänzt Dardis. Nächster Termin ist dann am 24. Februar geplant. Anfragen von Ausstellern seien willkommen. Das Blumenangebot bleibe weiter bestehen und auch die Abholstation ist nach wie vor geöffnet.

Kontakt

Maria Dardis, Telefon 0176 41163171, E-Mail: info@casa-verde.online; Diana Mickert 0172 6568492, Nina Neumeister0151 52523863.