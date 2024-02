Der SPD-Ortsverein Carlsberg-Hertlingshausen geht ohne einen Bewerber für das Amt des Bürgermeisters in die Kommunalwahl am 9. Juni. Noch wären die Genossen jedoch offen für Interessenten. Gelungen ist es ihnen aber, für jeden der 20 Sitze im Gemeinderat eine Person aus den eigenen Reihen vorzuschlagen – ohne Mehrfachnennungen.

Vorsitzender Valentin Hoffmann findet, die 39 Mitglieder seien eine tolle Truppe. Klasse sei, dass sich gerade zwei Frauen entschlossen hätten, beizutreten. Dennoch müsse man sich Gedanken über die Zukunft machen. Schließlich sei der Altersdurchschnitt recht hoch, wodurch Aktivitäten eingeschränkt und Veranstaltungen schwer zu organisieren seien, erklärte er bei der Generalversammlung im Rahnenhof. Hoffmann bedauerte es sehr, dass der Lückenschluss im Radwegenetz zwischen Carlsberg und Wattenheim wieder von der Liste der Maßnahmen gestrichen wurde, die über das Klimaschutzprogramm Kipki gefördert werden sollen. Grund: Die Planung sei in dem vom Land gesetzten engen Zeitfenster nicht zu bewältigen. Und der sich wie Kaugummi ziehende Breitbandausbau sei beschämend, monierte er. Andere, deutlich ärmere Länder seien viel weiter als die Bundesrepublik.

Es dauert alles zu lange

In Deutschland dauere alles viel zu lange, stimmte auch Fraktionssprecher Stephan Schenk in ein oft gesungenes Klagelied ein. Er blickte unter anderem auf den Anbau an die Kita „Spatzennest“, der vorneweg fünf Jahre bis zur Realisierung bräuchte. Bei der Suche nach einer Zwischenlösung habe man eine Menge Zeit verloren, weil die Verwaltung die Gemeinde sechs Monate lang in dem Glauben ließ, sie bekäme Container für maximal 150.000 Euro. „Doch diese mobilen Behausungen waren überhaupt nicht für Kindergartennutzung geeignet“, erläuterte er. Gut sei, dass nun im März eine Kita-Gruppe ins Evangelische Gemeindehaus einziehen könne, wie es die SPD vorgeschlagen habe.

Schenk blickte auf fünf Jahre Oppositionsarbeit im Gemeinderat. „Die Legislaturperiode war stark von Corona geprägt, es wurden dabei auch viele Angelegenheiten zu Eilentscheidungen, die ehrlicherweise keine waren“, kritisierte er. Sehr beschäftigt sei man in den Gremien mit den Wiederkehrenden Beiträgen gewesen. „Wir haben zwei merkwürdige Abrechnungsgebiete, einen Hauptbezirk und den Unterselighof. Das hat zu einer Flut von rund 70 Widersprüchen geführt“, so Schenk. Es sei sehr schwierig, zu vermitteln, weshalb es etliche Bereiche in Carlsberg gebe, wo die Anwohner nach dem neuen Verfahren nicht für den Ausbau von Straßen herangezogen werden könnten. Andererseits müsse die Gemeinde mit der Sanierung der Verkehrswege zu Potte kommen, „die Infrastruktur bröckelt uns weg“.

Idee zur Vermeidung von Steuererhöhung

Zur Finanzlage erklärte der Fraktionsvorsitzende, dass – aufgrund der Grundstücksverkäufe „Am Ringelsberg“ – im laufenden Jahr voraussichtlich ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden könne. Ab 2025 rät er dazu, keine ambitionierten Projekte in den Etatplan zu stellen, um nicht so schnell die Hebesätze der Realsteuern erhöhen zu müssen, „denn dieser Mechanismus hängt mit der Planung, nicht mit den Ergebnissen zusammen“.

Kandidaten

1. Valentin Hoffmann, 2. Stephan Schenk, 3. Dunja Brügging, 4. Bernhard Wallerab, 5. Roswitha Mayer-Karl, 6. Peter Dück, 7. Markus Kraus, 8. Zeljka Nachbauer, 9. Sven Rinner, 10. Thorsten Schneider, 11. Roswitha Rinner, 12. Dieter Winnewisser, 13. Bernhard Schmidt, 14. Silke Schenk-Lawall, 15. Gudrun Maurer, 16. Werner Bard, 17. Gabriele Heiser, 18. Reinhard Heitmann, 19. Josef Karl, 20. Roswitha Gsell; Ersatzperson: Klaus Gsell.