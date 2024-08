Es ist ein neues Kapitel für das Grünstadter Café-Bistro Jacko’s: Nach 16 Jahren übergeben die Besitzer Assia und Dries Bencherif die Schlüssel an ihre Nachfolgerin Lea Stroh. Mit dem Verkauf ihres beliebten Cafés in der Grünstadter Innenstadt soll bei den Gastromen und ihrer Familie endlich wieder etwas mehr Ruhe einkehren. „Natürlich sehen wir dem Verkauf mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen“, sagt Assia Bencherif, die vor 16 Jahren mit dem Jacko’s ihren Traum von der Selbstständigkeit verwirklichte. Mit der 25-jährigen Lea Stroh habe sie aber genau die Richtige für das Jacko’s gefunden, davon ist Bencherif überzeugt. Wer die 25-Jährige ist und was sie mit dem Jacko’s vorhat, lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel.