Am Bahnhofsplatz gibt es einen Neubau, der manche provoziert, weil er wie ein futuristischer Fremdkörper wirkt. Die Aufmerksamkeit der Bürger hat er also schon mal. Jetzt müssen die nur noch reingehen, um ihn sich von innen anzusehen. Er ist Teil eines Cafés, das am Samstag eröffnet.

„Aus Erzählungen meiner Mutter weiß ich, dass es vor Jahrzehnten mehr als zehn Gaststätten in Altleiningen gegeben hat“, sagt Wolfgang Stein, ehemaliger Chef der