Nachdem die Freibäder in Altleiningen und Hettenleidelheim am Samstag wieder in Betrieb gegangen sind, wird am morgigen Mittwoch auch das dritte Schwimmbad im Leiningerland geöffnet: Das CabaLela in Grünstadt kann dann ab 8 Uhr besucht werden. „Der Frühbadetag entfällt bis auf Weiteres, ebenso der Quick Check In, weil wir von jedem Badegast die Kontaktdaten erfassen müssen“, erläutert der CabaLela-Geschäftsleiter Klaus Wasmuth. Da nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern eingelassen werden darf – in der ersten Woche sind es zum Beispiel bei geschlossenem Hallendach 90 Personen, bei offenem Dach 149 – wird mit Farben angezeigt, ob die Einrichtung schon voll ist oder nicht: Rot bedeutet, dass kein Einlass mehr möglich ist, bei Grün sind hingegen noch Kapazitäten frei. „Vor dem Tor weht eine Flagge, aber auch auf unserer Homepage und auf Facebook informieren wir aktuell darüber, wie voll das Bad ist“, sagt Wasmuth. Die Eintrittskarten können nur vor Ort gekauft werden. „Es gibt keine Zeitslots, die online gebucht werden können“, erklärt Wasmuth. Viele Besucher hätten eine Geldwertkarte, mit der sich kontaktlos bezahlen lasse. Auch in bar oder per EC-Karte lassen sich die Tickets erwerben. Das CabaLela ist täglich durchgehend geöffnet von 8 bis 21 Uhr, sonntags zwischen 8 und 20 Uhr. Die Sauna kann momentan noch nicht besucht werden.