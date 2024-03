Das Cabriobad Leiningerland (CabaLela) in Grünstadt wird für drei Wochen geschlossen. Am Montag, 4. März, beginnen die diesjährigen Revisionsarbeiten, wie Geschäftsleiter Klaus Wasmuth mitteilt. Während der Schließung wird die gesamte Technik in Bad und Sauna gewartet. Außerdem erfolgt eine Grundreinigung der Becken und das Außengelände wird für die Sommersaison vorbereitet. Am letzten Donnerstag vor der Wiedereröffnung am Montag, 25. März, findet ein Foto-Shooting im CabaLela statt. Am 21. März ab 10 Uhr sollen Aufnahmen in Sauna, Gastronomie und Bad gemacht werden. „Hierfür werden noch Models und Statisten gesucht“, sagt Wasmuth. Es gehe darum, das CabaLela in Szene zu setzen. Als kleines Dankeschön gebe es Gratis-Tickets und Verpflegung vor Ort. Weitere Infos im Internet unter www.cabalela.de.