Der Schwimmclub Delphin (SCD) veranstaltet am Samstag und Sonntag wieder sein Pfingstschwimmen im Grünstadter CabaLela. An diesen Tagen sei das Schwimmbad deswegen für die Öffentlichkeit geschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Sauna habe an dem Wochenende aber zu den regulären Zeiten geöffnet. Am Pfingstmontag, 20. Mai, hat das CabaLela wieder zu den regulären Zeiten auf. Das Schwimmbad ist dann von 8 bis 20 Uhr und die Sauna von 9 bis 20 Uhr geöffnet.