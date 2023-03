Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das CabaLela in Grünstadt schließt ab Montag, 13. März, für drei Wochen. Die alljährlichen Routinekontrollen stehen an. Was die Besucher dann ab April erwartet, verrät Schwimmbad-Leiter Klaus Wasmuth.

Es ist das große Komplettprogramm, das das vor bald sechs Jahren eröffnete Freizeitbad erwartet. So wird während der drei Wochen die gesamte Technik im Bad gewartet, außerdem