Das Cabriobad Leiningerland (CabaLela) in Grünstadt feiert am morgigen Freitag von 12 bis 20 Uhr den Tag der Sauna. Geboten wird ein besonderer Eintrittspreis: Zwei-für-ein-Ticket, das heißt, ein Gast zahlt, sein Begleiter ist kostenfrei. Ebenso gibt es ab 13 Uhr verschiedene Aufgüsse in der Panorama-Kabine. Wer 60 Minuten Behandlung bei der neuen NiPa-Thai-Wellness-Massage bucht, erhält einen Sechs-Euro-Gutschein, der bei der nächsten Massage bis Ende des Jahres eingelöst werden kann. Besondere Schmankerln gibt’s in Lela’s Sauna-Lounge.