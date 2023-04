Das Wasser im Cabriobad Leiningerland ist wieder wärmer. Im Babybecken sind es nunmehr 32 Grad, im Kursbecken 30 und im Schwimmerbecken 28 Grad. Am Ostermontag wird sich Maskottchen Caabi im Bad verstecken. Die Kinder müssen zählen, wie oft sie den kleinen Wasserdrachen sehen – und können Preise gewinnen. An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag ist das Bad von 8 bis 20 Uhr offen, die Sauna von 9 bis 20 Uhr. Am Ostermontag ist gemischter Saunatag, es findet keine Damensauna statt. Samstag sind Bad und Sauna bis 21 Uhr offen.