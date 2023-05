Das Dach des Cabriobads Leiningerland (Cabalela) ist noch geschlossen – doch das könnte sich bald ändern. „Die Temperaturen müssen mindestens 20 Grad erreichen, und es darf nicht zu windig sein“, informierte ein Sprecher des Bads am Donnerstag. Das könne bereits am Freitag der Fall sein, oder am Wochenende. Eine kleinere Reparatur an dem verschiebbaren Hallendach sei abgeschlossen. Das Cabriodach kann während des laufenden Badebetriebes ein- und ausgefahren werden. Zudem gibt es an den Becken Faltwände zum Freigelände, die – passend zum Wetter – ganz oder teilweise geöffnet beziehungsweise geschlossen werden können. Die Verbandsgemeinde Leiningerland hat unterdessen auf ihrer Homepage angekündigt, dass die Freibäder in Altleiningen und Hettenleidelheim beide an Christi Himmelfahrt, 18. Mai, öffnen. Die Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 19 Uhr. Das Cabalela ist von 8 bis 21 Uhr geöffnet.