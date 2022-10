Die Hoffnungen der Landesarchäologie und des Altertumsvereins Grünstadt und Umgebung haben sich bislang nicht erfüllt: Bei den Vorarbeiten zu den geplanten Stellplätzen für Wohnmobile am Cabalela wurden keine weiteren Gräber aus der Merowinger-Zeit entdeckt.

Bis zu einer Tiefe von 3,5 Metern sei gegraben worden, aber man habe nichts gefunden, teilte Schwimmbad-Chef Klaus Wasmuth auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Auch nicht den Hausanschlusskanal, den die Stadtwerke dort vermutet hatten. Daher müsse jetzt für die Stellplätze ein neuer Kanal angelegt werden. Auch bei den künftigen Arbeiten würden wieder die Denkmalschützer informiert, die schon zweimal vor Ort waren. Die Hoffnung, hier etwas aus der Merowinger Zeit (450 bis 750 nach Christus) auszugraben, gründet sich auf die Entdeckung fränkischer Gräberfelder, die unter anderem bei der Friedhofserweiterung in den 1930er Jahren und 1975 beim Bau des Parkplatzes für das damals neue Allwetterbad freigelegt wurden.

Es ist nicht so selten, dass bei Tiefbauarbeiten in der Region Historisches entdeckt wird. So wurden Anfang der 1990er Jahre beim Bau der Südostrand-Umgebung in Eisenberg umfangreiche Funde aus der Römerzeit gemacht und 1937 hatten Arbeiter beim Bau der neuen Reichsautobahn im Wald auf Wattenheimer Gemarkung einen urgeschichtlichen Schatz gefunden, der vor rund 2800 Jahren dort vergraben worden war.

