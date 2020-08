Das Cabriobad Leiningerland (Cabalela) öffnet am 14. August wieder seine Saunalandschaft. Für den 13. August werden 30 Testpersonen gesucht, die vorab das Hygienekonzept testen.

Seit dem 1. Juli ist das Cabriobad Leiningerland auf dem Grünstadter Berg nach dem Pandemie-Lockdown wieder geöffnet. Nur die Sauna ist noch geschlossen. Und Cabalela-Chef Klaus Wasmuth zieht eine erste positive Bilanz, was die Einhaltung der Hygienemaßnahmen durch seine Badegäste angeht. Zwar gebe es immer mal wieder jemanden, der am Eingang diskutiert, die meisten haben aber die Regeln verinnerlicht. Klar: Die Menschen kennen die Vorschriften ja bereits von anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. „Die Leute sind vernünftig“, lautet Wasmuths Fazit.

Am 14. August geht’s los

Auch das ist ein Grund dafür, dass die Saunalandschaft wieder öffnen kann. Am 14. August soll wieder regulär geschwitzt werden können, sagt Wasmuth. Bereits einen Tag vorher sucht das Bad 30 Testschwitzer für die Fünf-Sterne-Premium-Sauna. „Wir wollen testen, wie vernünftig die Saunagäste sind“, erklärt Wasmuth die Aktion. Etwa beim Aufguss: Von den 30 Testpersonen können nur 16 während des Aufgusses in die Sauna. Wie verhalten sich die Gäste? Wer gewährt wem den Vortritt? Verteilen sich die Badegäste gut in der Sauna? All das sind Faktoren, die man nur schlecht vorhersehen kann. Deshalb will das Cabalela mit den Testpersonen diesen Probedurchlauf machen.

Weniger Sitzplätze

Was das Erscheinungsbild angeht, hat sich nicht so viel verändert. Nur die Anzahl der Sitzplätze, Tische und Liegen wurde reduziert, wie man es bereits aus den Restaurants kennt, in den Duschen gibt es Trennwände, wie man sie aus dem Schwimmbad kennt, und in den Saunen jeweils festgelegte Sitzplätze, wie man es aus der Kirche kennt. Wer schon einmal seit Ausbruch der Pandemie in einem Geschäft war, für den wird auch der Saunagang nicht neu sein.

Brandschutztür umgebaut

Für die coronabedingten Umbauarbeiten hat das Cabalela insgesamt 12.000 Euro investiert, davon etwa ein Drittel für den Saunabereich. Unter anderem wurde eine Brandschutztür umgebaut, da sie keine Justierung hatte, um sie offen stehen zu lassen. Das ist nötig, damit der Innenraum ausreichend belüftet ist. Außerdem bekommt die normalerweise geschlossene Eingangstür einen Sichtschutz, damit sie offen gelassen werden kann und trotzdem keiner der Schwimmbad-Gäste in den FKK-Bereich schauen kann.

Bis auf das Dampfbad können alle Saunen betrieben werden, da sie ausreichend heiß sind, um einem möglicherweise von einem Badegast eingeschleppten Coronavirus keine Überlebenschance zu bieten. Die Niedrigtemperatursauna kann einfach heißer eingestellt werden und wird zur normalen Sauna. Nur beim Dampfbad ist das keine Option, denn der heiße Wasserdampf kann für die Haut gefährlich werden. „Wenn wir das zu heiß einstellen, verbrühen unsere Saunagäste“, formuliert es Klaus Wasmuth.

Für das Cabriobad kommt die Corona-Krise besonders ungelegen. 2017 wurde das Bad eröffnet, 2019 musste das Bad wegen eines Brandes für einige Zeit schließen. „Ein Schwimmbad ist immer ein Zuschussgeschäft“, sagt Wasmuth. Doch sei es in seinem Interesse, dass das Bad einigermaßen wirtschaftlich ist. In die Sauna dürfen nun laut Hygienekonzept insgesamt 130 Gäste. Davon etwa 30 in die Saunakabinen selbst. Der Rest verteilt sich auf die Außenanlage, die Becken, das Saunabistro und die Ruheräume.

Permanente Reinigung

Während des Betriebs wird die Sauna permanent gereinigt. Eine weitere Einschränkung: Bei den Aufgüssen wird nicht gewedelt. Stattdessen werden die Aromen in Eis gepackt und dann auf den Ofen gelegt. So soll die Verteilung der Aerosole vermieden werden.

Im Gegensatz zum Schwimmbad muss auf den Laufwegen zwischen den Saunakabinen, Duschen, Liegen und dem Bistro eine Maske getragen werden. „Ich gehe davon aus, dass da nachgebessert wird“, sagt Wasmuth, der sich an das Hygienekonzept der Landesregierung halten muss. Das Konzept ist bis zum 31. August befristet. Auch im Schwimmbad gibt es weitere Lockerungen: Ab dem 17. August finden wieder Sportkurse im Schwimmbad statt. Das Online-Anmelde-System ist bereits aktiv. Ab dem 24. August finden auch wieder Schwimmkurse statt. Parallel wurden auch die Vereine angeschrieben, ihre Konzepte einzureichen. Wasmuth: „Wir wollen peu à peu testen, wie das läuft.“

Testschwitzer werden:

Für die Wiedereröffnung der Cabalela-Sauna werden Tester gesucht. Wer mitmachen will, muss bis zum 10. August eine E-Mail mit seinem vollständigen Namen an info@cabalela.de schicken. Die ersten 30 Einsender bekommen den Zuschlag. Wer am 13. August als Tester in die Sauna darf, wird am 11. August benachrichtigt.