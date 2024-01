Ab 16 Uhr sollen die Busse in Grünstadt wieder rollen. Das teilt das Unternehmen Behles-Bus mit. Aus Sicherheitsgründen wurde der Busverkehr bereits am Donnerstagmorgen wetterbedingt im Gebiet Grünstadt, im Donnersbergkreis sowie in Bad Dürkheim eingestellt. Davon betroffen sind alle Linien.

