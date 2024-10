Zwei Kleinbusse und ein Omnibus sind am Montag gegen 10.15 Uhr auf der L520 bei Wattenheim zusammengestoßen. Dabei verletzte sich der Fahrer des Omnibusses leicht. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Zum Unfall gekommen ist es bei einem Abschleppmanöver. Ein Kleinbus war dabei, einen weiteren Kleinbus mittels Abschleppstange aus Carlsberg kommend in Fahrtrichtung Wattenheim abzuschleppen. Zu Beginn einer Linkskurve auf Höhe Hetschmühle kam dem Gespann ein Omnibus, besetzt mit Lehrerinnen und Zweitklässlern einer Frankenthaler Schule, entgegen. Als sich die Fahrzeuge begegneten, stießen sie je am linken Außenspiegel zusammen. Bei dem Omnibus zerbrach außerdem eine Seitenscheibe. Durch die umherfliegenden Glassplitter wurde dessen Fahrer am linken Unterarm leicht verletzt. Sämtliche Kinder und Lehrerinnen, sowie die Fahrer des Gespanns blieben unverletzt. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 3600 Euro. Gegenwärtig geht die Polizei davon aus, dass das Abschlepp-Gespann gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und so den Verkehrsunfall verursacht hat.

Kontakt

Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120 melden oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de Kontakt aufnehmen.