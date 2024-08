Während sich die Räte in manchen anderen Ortsgemeinden noch nicht einmal konstituiert haben, ist in Neuleiningen mit der Arbeit an Sachthemen schon begonnen worden. Dabei stieß ein Tagesordnungspunkt bei der jüngsten Sitzung auf größeres Publikumsinteresse.

Zur zweiten Neuleininger Ratssitzung vergangene Woche waren erstaunlich viele Zuschauer gekommen. Bei der Einwohnerfragestunde zu Beginn wurde deutlich, was die Menschen im Dorf umtreibt: