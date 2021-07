Richtig gut drauf waren Mimen und Zuschauer am Samstag bei der zweiten Premiere von „Benefiz – Jeder rettet einen Afrikaner“. Die Altleininger Burgspieler brachten die Komödie mit Tiefgang von Ingrid Lausund erneut auf die Bühne, nachdem die Saison 2020 im Oktober coronabedingt abgebrochen worden war. Die Freude, wieder Publikum unterhalten zu dürfen, und vielleicht auch das erneute Einstudieren des Stücks ließen die Akteure noch überzeugender und lustig-lockerer daherkommen als im vergangenen Herbst. Den Besuchern gefiel es, sei lachten oft und klatschten auch zwischendurch. Fünf „Gutmenschen“ – Christine (Anja Gößling), Rainer (Alexander Maier), Eckhard (Willy Hiebert), Eva (Manuela Spieß) und Leo (Martin Steinmetz) –besprechen und üben den Ablauf einer Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten einer Schule in Guinea-Bissau. Dabei verheddern sie sich in rassistische Klischees und politische Unkorrektheiten. Weitere Aufführungen am 24., 31. Juli, sowie am 1., 7. und 8. August, jeweils 20 Uhr. Karten: www.burgspiele-altleiningen.de.