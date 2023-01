Eine positive Bilanz zieht Veranstalter Johannes Nippgen über die vergangene Saison des Neuleininger Burgsommers. Unterdessen läuft schon der Vorverkauf für die 17. Auflage des Festivals. Ein Höhepunkt wird der Auftritt von The Queen Kings sein.

„Wir waren sehr glücklich darüber, dass wir endlich unseren Burgsommer wieder veranstalten durften“, sagt Johannes Nippgen, Mitorganisator des Festivals. Großartig habe er gefunden, dass die meisten Leute, die für 2020 Tickets gekauft hatten, diese trotz zweimaliger Absage behielten. Lediglich beim Double-Feature mit der Band Phil hätten die Verschiebungen für etwas Verwirrung gesorgt, weil das erste Konzert an einem Freitag und nicht am Samstag stattfand, und die zweite Show am Samstag und nicht am Sonntag. „Das hatten manche Besucher nicht durchschaut. Aber wir waren sehr kulant, und so war das Konzert am Freitag mit 1400 Gästen quasi mehr als voll“, erläutert Nippgen. Nach den beiden Benefiz-Gigs konnten 4000 Euro an vier Institutionen verteilt werden. Profitiert haben das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen, der Sportverein Obersülzen, bei dem ursprünglich ein Konzert stattfinden sollte, die Neuleininger Kita St. Nikolaus und die örtliche Feuerwehr.

Komplett ausverkauft war auch der Abend mit The Queen Kings, wie der Winzer berichtet. Die geringste Auslastung mit nur rund 500 Zuschauern hatte das Gastspiel von Suzi Quatro. Erklären kann sich das der 38-Jährige nicht. „Sie hat eine beeindruckende Show abgeliefert“, meint er achselzuckend. Großartig seien auch Sweet und Saga gewesen. Nippgen ist stolz, dass mit Dire Strats kurzfristig ein guter Ersatz gefunden werden konnte für die Band Brothers In Arms, deren Sänger und Leadgitarrist erkrankt war. Dass es bei Gregor Meyle kräftig regnete, habe die Fans nicht vom Feiern abgehalten. „Die Stimmung war auch an diesem Abend gut“, so Nippgen.

Beschwerden wegen Parken

Von den Anwohnern gab es vereinzelt Beschwerden, allerdings kaum wegen des Lärms. „Hauptthema war das Parken.“ Als fest in der Dorfgemeinschaft verwurzelter Ur-Neuleininger sei es ihm aber meist gelungen, für Verständnis zu werben, sagt Nippgen. Die Ordnungsbehörden hätten nichts zu kritisieren gehabt, die Umsetzung des neuen Sicherheitskonzeptes habe funktioniert. „Wir mussten unter anderem eine Rettungsgasse und den Parkplatz an der Burg frei halten, als Sammelstelle für die Besucher bei einer eventuell notwendigen Evakuierung. Außerdem hatten wir für einen Krisenstab-Raum zu sorgen und Notstromaggregate sowie Strahler anzuschaffen.“ Das Konzept und das ganze Equipment könnten jetzt auch für andere Veranstaltungen wie das Burg-Weinfest oder den Weihnachtsmarkt genutzt werden, so der 38-Jährige, der das Festival nach dem Ausscheiden des Initiators, Tobias Ueberschaer, zusammen mit Rainer Klundt aus Neustadt organisiert.

Nippgen gehört zwar schon immer zum Team, aber das letztjährige Festival war für ihn dennoch etwas ganz Besonderes: „Zum ersten Mal stand ich nicht mehr hinter der Theke, sondern ich hatte es selbst auf die Bühne geschafft.“ Das Personal am Ausschank sei zum Teil ganz neu gewesen. „Zu manchen bisherigen Mitarbeitern hatten wir über die Corona-Zeit den Kontakt verloren. Auch hatten sich etliche Freunde von Tobias aus der Helfer-Gruppe verabschiedet.“ Nippgens Wunsch, den Burgsommer näher an den Ort heranzubringen, hat sich nicht erfüllt. „Ich wollte den Vereinen, die so heftig unter der Pandemie gelitten haben, die Chance geben, durch eigene Getränkeangebote ihre Kasse aufzubessern. Doch die hatten inzwischen nicht mehr genügend Personal dafür“, erläutert der Winzer.

Kartenpreise angehoben

Insgesamt seien die Vorbereitungen nicht mehr so locker von der Hand gegangen. „Wir waren aus der Übung.“ In diesem Jahr werde sicherlich alles einfacher gehen. Allerdings: „Ich bin gespannt, wie sich die Inflation auf den Ticketverkauf auswirkt.“ Die Kartenpreise wurden um einige Euro angehoben, um die Mehrkosten im vergangenen Jahr und die aktuelle Preisentwicklung ein wenig aufzufangen. In der Adventszeit sei so manches Ticket als Weihnachtsgeschenk über den Tresen gegangen. Am besten laufe bislang die Bee-Gees-Show.

Bei der 17. Auflage des Open-Air-Events in der historischen Festung, das am 23. Juni startet, wird erstmals keine Originalband im Programm sein. Es werden nur Cover-Bands auftreten. „Das ist auf meine Anregung so geschehen“, sagt Nippgen. Da momentan alles teurer wird, ist der Winzer überzeugt, dass viele Leute an der Kultur sparen werden. Und beim Burgsommer mit der relativ kleinen Zuschauerfläche müsse anders kalkuliert werden als in einer großen Arena, in der zigtausend Menschen Platz finden. „Warum sollte jemand für ein Konzert, das er auch anderswo preiswerter erleben kann, bei uns mehr ausgeben?“ Auch wenn das Ambiente in Neuleiningen von Musikern und Besuchern gleichermaßen hoch gelobt werde.

Ein Höhepunkt wird der Auftritt von The Queen Kings sein, die diesmal die Opernsängerin Christine Gogolin dabei haben. Mitte Juli wird es eine rockige Double Night geben, eine Show mit einer weiblichen Gruppe, die Deep-Purple-Songs zum Besten gibt, und einer AC/DC-Coverband. Beim Auftakt-Konzert werden – mit dem Blick auf jüngeres Publikum – Hits von Coldplay präsentiert.

Programm

Freitag, 23. Juni, 20 Uhr: Viva La Vida – a Tribute to Coldplay;

Samstag, 24. Juni, 20 Uhr: Queen Kings de Luxe;

Freitag, 30. Juni, 20 Uhr: Phil – Best of Phil Collins and Genesis;

Samstag, 1. Juli, 20 Uhr: Night Fever – a Tribute to the Bee Gees;

Freitag, 14. Juli, 20 Uhr: Double Night – Rockshow Deep Purple and AC/DC

Samstag, 15. Juli, 20 Uhr: Graceland – Simon and Garfunkel meets classic;

Freitag, 21. Juli, 20 Uhr: Century’s Crime – Best of Supertramp;

Samstag, 22. Juli, 20 Uhr: Depeche Reload – Best of Depeche-Mode-Tour 2023.

Karten gibt es bei verschiedenen Vorverkaufsstellen in der Region, über den RHEINPFALZ-Ticket-Service, über Facebook und den App-Store. Details unter www.burgsommer-neuleiningen.de.