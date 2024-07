Der Neuleininger Burgsommer steht für Qualität. Es treten zwar keine Originale mehr in der Festungsruine auf, aber fantastische Tributebands. Zumindest in der Regel. Slash N’ Roses, die am Freitag ein Konzert gaben, ist eine der wenigen Ausnahmen.

Der Burghof ist recht gut besucht, aber nicht voll. Auffallend viele Leute tragen T-Shirts mit dem Guns N’ Roses-Emblem, dem gelben Kreis mit zwei Revolvern und zwei roten Rosen. Gleich werden die