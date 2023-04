Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das neue Konzept für den Neuleininger Burgsommer hat auf Facebook große Diskussionen ausgelöst. Besucher kritisieren, dass die Konzerte dieses Jahr komplett und ab nächstem Jahr teilweise nach Obersülzen verlegt werden. Auch auf die Neuleininger Gastronomie haben die Pläne wohl Auswirkungen.

Tobias Ueberschaer sagt: „2022 ist wieder alles beim Alten.“ Das klingt allerdings wie eine Kehrtwende gegenüber dem, was wir am 6. Februar in der RHEINPFALZ berichtet haben