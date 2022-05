Der eigentlich für den 18. Juni geplante Auftritt von Brothers in Arms beim Neuleininger Burgsommer entfällt. Ein Bandmitglied sei schwer erkrankt, an einen Auftritt sei daher nicht zu denken, verkündete das Burgsommer-Team am Mittwoch auf Facebook. Ein Ersatz ist jedoch gefunden: „Glücklicherweise konnten wir die auch im Südwesten bekannte Bremerhavener Band ,dIRE sTRATS verpflichten! Die Band besticht durch hohe Qualität und hat in den vergangenen Jahren über 800 (!) Shows gespielt“, so das Burgsommer-Team. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.