Auch im zweiten von der Corona-Pandemie geprägten Jahr erstrahlt die Neuleininger Burg, die auf dem knapp 270 Meter hohen Schlossberg thront, weithin sichtbar in wechselnden Farben. Die Ruine der um 1240 von Graf Friedrich III. von Leiningen-Dagsburg errichteten Festung zeigt bis nach Silvester immer nachts alle fünf Minuten ein anderes Gesicht. Unter anderem in Feuerrot oder Violett, Froschgrün, Himmelblau oder Eierschalenweiß hebt sie sich vom schwarzen Firmament ab: täglich zwischen 16.30 Uhr und 1 Uhr sowie von 4 Uhr bis 7.30 Uhr. Die Illumination, die auch noch einige andere Stellen im historischen Dorfkern umfasst – zum Beispiel die Luitpoldlinde am Ehrenmal – ist erneut ein kleiner Ersatz für den abgesagten Weihnachtsmarkt. Initiiert wurde sie vom Organisationsteam des Adventsmarkts, einer Abteilung des Neuleininger Heimat- und Kulturvereins.