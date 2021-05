Eigentlich sollte an diesem Wochenende die neue Hallenrunde in der Zweiten Bundesliga West starten. Doch wegen der steigenden Corona-Fallzahlen zog der Verband die Reißleine.

Im Faustball ist der für das Wochenende vorgesehene Start in die Hallen-Saison hinfällig. Angesichts der aktuellen Corona-Einschränkungen können die Bundesligisten frühestens ab Januar spielen. Das Präsidium der Deutschen Faustball-Liga hat das zu Beginn der Woche verkündet und will spätestens im Dezember über die Hallen-Saison entscheiden. Auch eine Absage der Saison ist nicht ausgeschlossen. Beim Zweitligisten TSG Tiefenthal sind die Spieler über die Nachricht natürlich nicht erfreut. Aber auch sie sind einsichtig. Die Meinung der Mannschaft: Die Gesundheit hat in der derzeitigen Situation absoluten Vorrang.

„Das alles ist schade, wir hatten den ganzen September und Oktober auf den Start der Zweiten Bundesliga am Wochenende hintrainiert. Der Verband hat sich noch sehr lange Zeit gelassen, aber leider jetzt doch die Saison erst einmal ausgesetzt. Was man aber voll verstehen kann. Es ist sehr schade, aber es muss eben sein, wenn die Zahlen der Infizierten so hochgehen“, sagt der Tiefenthaler Spielertrainer Ricardo Happersberger.

Zwei Turniere und ein Testspiele waren ausgemacht

Zwei Freundschaftsturniere und ein Testspiel hatten die TSG-Akteure bereits ausgemacht. Doch alle drei Vorbereitungsveranstaltungen kamen wegen des Virus nicht zustande. „Wir hatten ja noch zusätzlich das Problem, dass wir in die Eisenberger Schulsporthalle, in der wir ja normalerweise trainieren, nicht reinkonnten, weil da gerade eine neue Belüftungsanlage eingebaut wird. Das war ein zusätzliches Manko“, sagt Ricardo Happersberger über die Vorbereitungsphase zur Bundesligaspielzeit. Ihre Übungseinheiten absolvierten die Tiefenthaler deshalb in der eigenen Turnhalle im Dorf. „So schlecht war das gar nicht. Die Halle ist eben sehr klein, aber da konnten die Jungs ihr Reaktionsvermögen trainieren“, schmunzelt der TSG-Spielertrainer.

Wie es weitergeht, ist ungewiss. „Offiziell ist bis Dezember die Hallenrunde in den Bundesligen erst einmal ausgesetzt, aber wenn ich ehrlich bin: Ich glaube nicht mehr, dass wir eine Hallenrunde durchziehen können“, sagt Ricardo Happersberger. Das Infektionsgeschehen macht den Coach skeptisch. „Ich weiß nicht, ob sich das im Dezember bessert. Und wenn? Dann spielen wir vielleicht noch einen Spieltag und dann ist ja schon Weihnachten. Also ich fände das eher sinnlos.“

Hallensaison könnten für die Tiefenthaler Faustballer komplett entfallen

Eine Möglichkeit wäre es, dass die Hallensaison ab Januar als eine verkürzte Saison fortgesetzt würde. „Auf dem Feld haben wir das ja auch gemacht. Aber wie schon gesagt: Ich bin skeptisch und könnte mir gut vorstellen, dass die Hallensaison komplett entfällt und Faustball erst wieder ab Mai gespielt wird, dann draußen“, sagt Ricardo Happersberger.

Im Kader der Tiefenthaler habe sich im Vergleich zur Feldrunde nichts geändert. „Wir haben weiter die drei jungen Akteure dabei, die in der Halle jetzt ihre ersten Erfahrungen gemacht hätten. Halle und Feld sind schon komplett anders. Vor allem, was Technik und Taktik angeht“, sagt er.

Der Coach hat seinen Spielern für den Lockdown einen Trainingsplan für Zuhause mitgegeben. „Zusammen trainieren dürfen wir ja nicht. Das ist schon traurig. Aber es wäre gut, wenn jeder sich ein bisschen fit hält. Wer weiß. Vielleicht geht es ja doch bald los und dann wäre es erfreulich, wenn wir nicht untrainiert wären.“