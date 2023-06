Zum Programm der Bundesgartenschau, die bis Anfang Oktober läuft, gehören rund 6000 Veranstaltungen. Auch der Landkreis Bad Dürkheim ist an Bord: Von Montag, 12., bis Mittwoch, 14. Juni, präsentiert er sich im Pavillon der Metropolregion Rhein-Neckar unter dem Motto „Nachhaltigkeit trifft Tradition“. Geplant sind Fachvorträge, Präsentationen und Informationen an Ausstellungswänden, die zeigen, wie durch alte Traditionen neue, nachhaltige Strukturen geschaffen werden können. Am Montag, 12. Juni, liegt der Schwerpunkt auf Umwelt und Gewässern im Landkreis: Die Renaturierung des Eisbachs in der Verbandsgemeinde Leiningerland wird ebenso Thema sein wie die Sandentfernung am Helmbachweiher oder der Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach. Im Zeichen von Bildung und Kultur steht Dienstag, 13. Juni. An dem Tag stellt sich die Kreis-Volkshochschule vor. Die von-Carlowitz-Realschule plus aus Weisenheim am Berg, die Fair-Trade-Schule ist, macht ebenso mit wie 1000 Satellites, der Co-Working-Space aus Wachenheim. Der Kreis präsentiert „KuLaDig“, das Landesprojekt „Kultur. Landschaft. Digital“. Hinzu kommen das Boulevard-Theater Deidesheim und die Burgspiele Altleiningen. Tag drei am Mittwoch, 14. Juni, befasst sich mit Klima und Mobilität. Es gibt Infos über die Klimaschutzkonzepte des Landkreises und der Kommunen und das Projekt „Grünstadt #Essbar“ wird vorgestellt. In puncto Mobilität stehen Car-Sharing-Möglichkeiten, Öffentlicher Nahverkehr und das Bürger-Geo-Informationssystem auf dem Programm. Der Pavillon der Metropol-Region ist über den Nordeingang des Spinelliparks erreichbar.