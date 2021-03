Grünstadt: Seit Jahren wird über die Sanierung der Rudolf-Harbig-Anlage diskutiert, die sich Grünstadt allein nicht leisten kann. Nun will der Bund der Stadt finanziell unter die Arme greifen.

Die Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Speyer-Neustadt überbrachten am Mittwoch frohe Kunde aus Berlin: Grünstadt kann mit einem Zuschuss von 1,1 Millionen Euro für die Rudolf-Harbig-Anlage rechnen. Die Stadt hatte sich für einen Zuschuss aus einem Programm für die Sanierung kommunaler Sporteinrichtungen beworben – und ist nun zum Zuge gekommen.

Würde die rund 40 Jahre alte Anlage komplett instand gesetzt werden, wären mindestens sieben Millionen Euro fällig. Weil das weder bezahlbar noch machbar ist, sollen in einem ersten Schritt die Umkleide und der Sanitärtrakt neu gebaut und die Oberfläche des von Fußballern und Hockeyern des VfR benutzten Kunstrasenplatzes saniert werden.

Bauamtsleitern Melanie Vatter erklärt, dass dafür in einer ersten Planung Kosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro ermittelt wurden – die zugesagte Fördersumme liegt bei 45 Prozent der Kosten. In den nächsten Monaten steht die Detailplanung des Vorhabens an. Dafür hat der Stadtrat im Haushalt, der am Dienstag bei vier Enthaltungen der Grünen einstimmig verabschiedet wurde, 180.000 Euro veranschlagt.

Wenn dann Ende des Jahres die exakten Pläne ausgearbeitet sind, werden diese und ein Förderantrag nach Berlin geschickt. Erst danach kann das Geld fließen – und von 2022 bis 2025 gebaut werden.

Der Stadtrat muss zustimmen

Das alles setzt allerdings voraus, dass der Stadtrat es auch will. „Wir müssen zuerst noch einen Ratsbeschluss fassen“, sagt Bürgermeister Klaus Wagner (CDU). Die Zeichen stehen hier allerdings auf Grün: Schon seit Jahren beschäftigt das Thema das Gremium, von der Zustimmung zu diesem ersten Bauabschnitt ist also auszugehen.

Wagner freut sich über die Nachrichten aus Berlin, weist aber auch darauf hin, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr so einfach ist, Millionenprojekte in die Tat umzusetzen. Zum einen sind die Kassen klamm, zum zweiten sind in Grünstadt mit der Sanierung des Leininger Oberhofs, dem geplanten Bau einer Kita und eines Bauhofs weitere wichtige Projekte am Start, die viel Geld kosten, und drittens schauen die Aufsichtsbehörden genau hin, wenn eine Stadt Geld ausgibt: „Wir brauchen das Einverständnis der Kommunalaufsicht, dass wir den Eigenanteil tragen“, sagt Wagner.

Ob und wann weitere Sanierungsschritte in der Sportanlage folgen, ist offen. „Wir müssen einen Weg finden, ohne dass wir uns über die Maßen verschulden“, betont Wagner. „Wir können nur eins nach dem anderen machen.“

Marodes wird modernisiert

Die Stadt gibt 2021 viel Geld aus, um Marodes zu modernisieren und Neues zu schaffen. Das größte Projekt ist der Leininger Oberhof (1,8 Millionen in diesem Jahr), der ab 2022 als Heimat von Musikschule und Bücherei ein kultureller Glanzpunkt im Zentrum sein soll. Auch der Ausbau von Obersülzer Straße, Weedengasse, Bordolloring (1,2 Millionen Euro), die Pläne für die neue Kita in der Bitz und die Abschlussarbeiten für die Kita in der Otto-Fliesen-Straße (200.000 Euro), ein neues Mehrzweckfahrzeug für die Feuerwehr (200.000 Euro) und der Breitbandausbau (180.000 Euro) müssen bezahlt werden.

Die Diskussionen über das Rudolf-Harbig-Stadion werden von vorne beginnen: Wagner sagt, man werde noch einmal darüber diskutieren müssen, was man wolle: „Was brauchen wir? Müssen wir wirklich für sieben Millionen Euro sanieren?“ Pirmin Magez (Grüne) hat es im Rat am Dienstag so formuliert: Es mag ja wünschenswert sein, ein Stadion zu haben, in dem man die Landesmeisterschaften der Leichtathletik ausrichten könne. Aber mit Blick auf die Kosten sei das „nicht der richtige Weg“. Man müsse „bedarfsgerecht“ agieren.

Mimmo Scarmato (CDU) beschreibt die allgemeine Lage der Stadt so: „Unser finanzieller Spielraum wird durch die Corona-Pandemie deutlich enger und wir als Stadträte müssen damit wohl oder übel der Tatsache ins Auge blicken, dass nicht alles, was wünschenswert und schön für unsere Stadt wäre, auch finanziell machbar ist.“

Bundestagsabgeordnete freuen sich

Die Bundestagsabgeordneten Isabel Mackensen (SPD) und Johannes Steiniger (CDU) haben die RHEINPFALZ am Mittwoch über die im Haushaltsausschuss des Bundestags getroffene Entscheidung informiert. Beide Abgeordneten erklären, sie hätten sich in Berlin für diese Förderung eingesetzt.

Mackensen teilt mit: „Es freut mich sehr, dass die vielen Gespräche mit den Entscheidungsträgern vor Ort, die gute Vorbereitung und die Zusammenarbeit von Kommune, Land und Bund zum Erfolg geführt haben.“ Ihr Kollege Steiniger informiert: „Bundesweit sind seit dem Aufruf des Förderprogramms mehrere Tausend Interessensbekundungen eingegangen. Umso mehr freut es mich, dass Grünstadt diesmal einen Zuschlag erhalten hat.“ Für 2021 stellte der Haushaltsauschuss des Bundestags insgesamt 400 Millionen Euro zur Verfügung. Grünstadt hatte sich in der Vergangenheit schon wiederholt um Fördergelder beworben – jedoch erfolglos.

Der Landtagsabgeordnete Christoph Spies (SPD), auch Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, weist nach der Zuschuss-Bekanntgabe am Mittwoch auf die zeitliche Dimension des Ganzen hin: „Es handelt sich um einen Dauerlauf und nicht um einen Sprint, da die gesamte Anlage in unterschiedlichen Bauabschnitten renoviert wird.“