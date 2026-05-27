Aus einer Anlage in Sausenheim kam kein Wasser mehr. Die Ursache dafür steckte in einem Rohr und gibt dem Bürgermeister Rätsel auf.

Zwei Grünstadter Brunnen sind zuletzt versiegt, die Gründe dafür waren aber jeweils unterschiedlich. Das Wasser der Anlage vor der Martinskirche war laut Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) schlicht für Reparaturarbeiten abgestellt: „Da waren Steine lose, Fugen mussten ausgebessert werden.“ Nun sprudele es aber wieder. Und auch der Bienenbrunnen im Ortsteil Sausenheim werde vermutlich im Lauf dieser Woche wieder in Betrieb gehen. In seinem Fall war der Verwaltung zunächst selbst nicht klar, warum er seinen Dienst eingestellt hatte. Schließlich zeigte sich: Seine Leitung war verstopft. Aus ihr geborgen worden ist ein Objekt, von dem der Rathaus-Chef sagt: „Es sieht aus wie eine Zündkerze. Wie die da reinkommt, frage ich mich auch.“ Den Sausenheimer Biennenbrunnen hat der Hettenleidelheimer Bildhauer Theo Rörig Anfang der 1990er-Jahre geschaffen. Mit der Darstellung einer Honigsammlerin würdigt die Anlage die Landfrauen, deren Symbol das Insekt ist. Sie ist auch zun Namensgeber für ein benachbartes Restaurant geworden. Der Brunnen und sein Umfeld gelten als lauschiges Plätzchen im alten Dorfkern.