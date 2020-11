Eine Riesensauerei hat RHEINPFALZ-Leserin Anne Geib-Stegat am Donnerstag im Wald an der Seltenbach zwischen Eisenberg und Ebertsheim entdeckt. „Jemand hat dort eine große Menge Brot und Brötchen in den Bach gekippt“, schreibt die Steinbornerin zu ihrem Foto, das sie der Lokalredaktion per E-Mail zusandte. Da sie das Ordnungsamt Eisenberg nicht erreichen konnte, habe sie dem zuständigen Jagdpächter Bescheid gesagt. Am Freitagvormittag war dann auch Lothar Görg, Leiter des Fachbereichs Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, informiert. „Ich habe sofort einen Mitarbeiter hingeschickt“, versicherte er auf Anfrage. Näheres, etwa zur Menge der „entsorgten“ Backwaren, konnte Görg noch nicht sagen. Er fragt sich, weshalb sich jemand die Mühe macht, etwas weit in den Wald hineinzuschleppen, um es in das Flüsschen zu kippen. Diese Gewässerverschmutzung sei eine Schweinerei, gibt der Bauamtsleiter der Leserin Recht. Über die Untere Wasserbehörde würde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet – sofern der Verursacher ausfindig gemacht werden kann.