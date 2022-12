„Ein Auto kann man immer gebrauchen“, findet Brigitte Nagel. Am Dienstag hat die Grünstadterin in der Fußgängerzone ihrer Heimatstadt den Fahrzeugschlüssel für einen Kleinwagen entgegengenommen. Der weiße Hyundai i10 Select im Wert von zirka 15.000 Euro aus dem Autohaus Schläfer war der Hauptpreis der Weihnachtsaktion des Wirtschaftsforums Grünstadt.

Als Brigitte Nagel gleich nach der Ziehung ihrer Stempelkarte aus der Lostrommel an Heiligabend vom Geschäftsführer der Werbegemeinschaft, Ernst-Uwe Bernard, über ihr Glück informiert wurde, habe sie spontan gesagt: „Das gibt“s doch gar nicht!“ Der Dezember war für die 72-Jährige ein besonders schöner Monat, wie sie strahlend erzählte: „Erst hatte ich am 8. Dezember Goldene Hochzeit, dann hab ich einen CabaLela-Gutschein hinter einem Türchen im Lions-Adventskalender gehabt und jetzt auch noch das Auto.“

Zwar hätten sie und ihr Mann zwei ältere Wagen, aber vielleicht trenne man sich von einem davon. „Und wenn nicht, gibt es bestimmt Abnehmer für den Hyundai“, meinte die Rentnerin, die mit Grünstadt aufs Engste verbunden ist. 1965 habe sie „als erster Lehrling von Herbert Teichmann“ ihre Ausbildung zur Optikerin abgeschlossen und blieb 30 Jahre in dem Betrieb. „Später war ich fünfeinhalb Jahre bei der Firma Lampe und zuletzt neun Jahre bei Optik-Delker“, sagte Nagel, der Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) persönlich gratulierte.

Bevor sie ihr größtes Weihnachtsgeschenk genauer unter die Lupe nehmen konnte, musste der 67-PS-Pkw vom Gründer und Geschäftsführer des Autohauses, Michael Schläfer, vorsichtig vom Podest heruntergefahren werden. Anschließend erläuterte er der Gewinnerin, die sogleich auf dem höhenverstellbaren Fahrersitz Platz genommen hatte, einige Funktionen. Unter anderem verfügt der i10 über verschiedene Assistenzsysteme, Klimaanlage, eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Zentralverriegelung und eine Fünf-Jahres-Garantie.

Viele glückliche Gewinner

Außer dem Hauptpreis wurden an Heiligabend diverse Einkaufsgutscheine im Wert ab 25 Euro gezogen. Für 500 Euro darf sich Melanie Müller aus Gönnheim Ware in den Mitgliedsgeschäften des Wirtschaftsforums aussuchen. Der Grünstadter Sebastian Baierl erhält einen Coupon im Wert von 250 Euro. Sophie Thiel aus Weisenheim am Berg kann für 150 Euro shoppen gehen. Darüber hinaus gibt es fünf Gewinner von 100-Euro-Gutscheinen: Lars Lutz (Freinsheim), Silke Happe (Bockenheim), Sigrid Frenzel (Kleinkarlbach), Helmut Moosbauer (Grünstadt) und Gerd Staschewski (Grünstadt). Alle Gewinner werden auf dem Postweg benachrichtigt.