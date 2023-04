Der Briefkasten des Hauses der Diakonie in der Friedrich-Ebert-Straße ist über die Osterfeiertage aufgebrochen worden. Wann genau, ist allerdings unklar. Die Polizei gibt einen Zeitraum zwischen 5. April und 11. April an. Unklar ist, ob etwas aus dem Briefkasten gestohlen worden ist und wenn ja, was. Die Polizei ermittelt und sucht deswegen nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegengenommen.