Wie sicher ist eigentlich der Weg in die Pestalozzi-Grundschule? Gar nicht sicher, fand die sechsjährige Mila - und schrieb dem Stadtbürgermeister einen Brief. Was die junge Schülerin forderte - und welchen Erfolg sie damit hatte.

Mila findet, der Schulweg ist nicht sicher. Das liegt am Verkehr rund um die Eisenberger Grundschule. Und diese Beobachtung hat sie, mit ihrer Mutter, dem Eisenberger Bauausschuss recht eindrucksvoll