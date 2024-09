Der Forstzweckverband Jerusalemsberg bietet auch in diesem Jahr den Bürgern die Gelegenheit, Brennholz zu bestellen. Wie Revierleiterin Isabelle Behret mitteilt, besteht an diesem Dienstag ab 19.30 Uhr die Möglichkeit dazu im Kleinkarlbacher Dorfgemeinschaftshaus. Am Donnerstag ist das Team des Forstreviers um 18.30 Uhr im Bürgerhaus im Carlsberger Ortsteil Hertlingshausen.