Haushalte, die mit Holz heizen und solches bei der Stadt Eisenberg kaufen wollen, bekommen höchstens 7,5 Festmeter Brennholz. Mit dieser Entscheidung will man der großen Nachfrage gerecht werden.

Alle wollen Holz: Wegen der enormen Nachfrage nach Brennholz ist die Zuteilung nun nach einem einstimmigen Beschluss des Stadtrats stark limitiert worden. Revierförster Fabian Keck vom Forstamt Donnersberg, erläuterte den Eisenberger Stadtratsmitgliedern jüngst, wie die Situation sich derzeit darstelle: Nach Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine, als die Bedeutung der Energiekrise allen nach und nach bewusst wurde, erlebte das Forstamt eine massive Anfrage nach Brennholz. Die Telefone hätten nicht mehr still gestanden – und deshalb habe sich die Behörde etwas einfallen lassen müssen, um dem Run nach Brennholz strukturiert abarbeiten zu können.

Bedarf ist viermal höher als in den Vorjahren

Während man bisher jedes Revier für sich abgehandelt hatte, sei diesmal alles zentral gesammelt worden. Zum Stichtag 30. September wurde beim Forstamt Donnersberg, das eine Waldfläche von rund 20.500 Hektar betreut, ein fast viermal so hoher Bedarf an Brennholz angemeldet als in den Jahren zuvor. Für den Bereich des Stadtwaldes von Eisenberg wurde ein Bedarf von rund 1000 Festmetern angemeldet – viel mehr, als zur Verfügung steht. Denn auf dem Gebiet der Stadt Eisenberg werden nur um die 400 Festmeter Holz jedes Jahr geerntet. „Diese Menge reichte in den vergangenen Jahren aus, um die angemeldeten Bedarfe zu erfüllen“, informierte der Förster. Diese Gesamtmenge soll auch in der Saison 2022/2023 nicht überschritten werden. Um dennoch so viele Interessenten wie möglich beliefern zu können, wurde beschlossen, die Abgabemenge auf 7,5 Festmeter zu beschränken.

Auch aus dem Staatswald soll Holz verkauft werden

Reiche die Menge aus dem Eisenberger Wald hierzu nicht aus, werde man die Kunden auch mit Holz aus dem Staatswald bedienen, unterstreich der Revierförster. Beim Brennholz handelt es sich um frische Holzstämme, überwiegend aus Buche und Eiche, die von den Kunden am Wegrand abgeholt werden können. Die Holzpreise pro Festmeter sind in dieser Saison für Buche 68 Euro, Eiche 62 Euro und Nadelholz 50 Euro. Keck betonte, dass dieses Holz nicht schon in diesem Winter verbrannt werden kann. Sondern frühestens im nächsten Winter, vorausgesetzt, man hat eine gut durchlüftete und trockene Stätte, wo das Scheitholz gelagert werden kann. Besser sei jedoch, wenn man die zweijährige Ruhepause abwarte. Auch stehe eine noch nicht definierte Menge an Nadelholz zur Verfügung. Über deren Zuweisung werde man von Fall zu Fall entscheiden.