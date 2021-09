In Grünstadt an der Autobahnauffahrt in Richtung Kaiserslautern hat am Montagnachmittag ein Kleintransporter gebrannt. Die Auf- und Abfahrt waren komplett gesperrt. Der Rauch war weithin zu sehen. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland war im Einsatz, sie hatte das Feuer nach etwa einer halben Stunde im Griff.