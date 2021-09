In Grünstadt an der Autobahnauffahrt in Richtung Kaiserslautern brennt derzeit ein Auto. Die Auf- und Abfahrt ist nach Angaben der Autobahnpolizei Ruchheim komplett gesperrt. Der Rauch ist weithin zu sehen. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland ist im Einsatz.