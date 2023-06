Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Glasfaserausbau hat bisher für viel Frust gesorgt. Nun soll er in die nächste Phase gehen – darüber ist am Mittwoch in der Verbandsgemeindeverwaltung informiert worden. Unter anderem erklärten Vertreter der Firmen Inexio und Connect-Energie, was künftig besser gemacht werden soll als auf den bisherigen Baustellen.

In Sachen Breitbandausbau gibt im Leiningerland mittlerweile einige gebrannte Kinder. Dazu gehören der Verbands- und viele Ortsbürgermeister, die sich nach dem Abzug der Bautrupps