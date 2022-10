Wie das Telekommunikationsunternehmen Inexio dem Landkreis Bad Dürkheim mitgeteilt hat, können die Breitband-Internet-Anschlüsse in Neuleiningen Ende Oktober in Betrieb gehen. Außerdem hat Inexio mitgeteilt, dass die Ortschaften Kleinkarlbach, Tiefenthal und Kirchheim noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden können.

Beim Breitbandausbau im Kreis Bad Dürkheim durch Inexio, das mittlerweile zur Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser gehört, gab es von Bürgern und Kommunen immer wieder Beschwerden, außerdem eine ziemliche Zeitverzögerung. Eigentlich sollte ein Großteil der Arbeiten bis Ende 2021 fertig sein, das ganze Projekt bis Ende Juni 2022. Im Sommer hieß es dann, dass die Arbeiten bis Ende 2023 abgeschlossen sind. Bis Ende September sollten die Anschlüsse in Neuleiningen aktiv sein.