Der Baudienstleister Mawa wollte sein Betriebsgelände in Wattenheim mangels entsprechender Angebote selbst mit Glasfaser an die Datenautobahn anschließen – und das ganze Dorf gleich mit. Kostenlos sollte an jeder Adresse – ob im Ortskern oder im Außengebiet – FTTH mit einem Gigabit pro Sekunde verwirklicht werden, später auch in den Ortsgemeinden der Umgebung. Als Projektstart war der 1. Juni angepeilt, doch bislang gab es noch keinen Spatenstich. Der Technische Betriebsleiter Marco Spitzbarth erklärt auf RHEINPFALZ-Nachfrage: „Es zieht sich alles furchtbar in die Länge. Da wir selber als Betreiber auftreten wollen, brauchen wir eine entsprechende Kennung, womit uns dann ein IP-Adressbereich zugeteilt wird.“ Der Antrag liege der Bundesnetzagentur seit rund sechs Monaten vor. Bei Mawa hoffe man jeden Tag auf einen positiven Bescheid. Spitzbarth: „Wir stehen in den Startlöchern.“