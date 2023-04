Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit einigen Monaten wird überall im Leiningerland gebaggert. Der Breitbandausbau für schnelles Internet ist in vollem Gange. In kurzer Zeit sollen Glasfaserkabel bis an jede Milchkanne gelegt werden. Wie auch bei anderen Großprojekten läuft dabei nicht alles rund.

„Das gibt es doch nicht, die reißen mir einfach meinen Privatweg auf“, empört sich der Carlsberger Bruno Beckenbach. Alles geschehe ohne Ankündigung. Der Rentner, der