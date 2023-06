Immer wieder Verzögerungen und neuer Ärger: Mit dem Breitbandausbau im Kreis ist es von Anfang an nicht rund gelaufen, vor allem im Norden. Wie ist inzwischen die Lage?

Ursprünglich hätte der Breitbandausbau, der auch den bisher unterversorgten Haushalten im Landkreis schnelles Internet bringen soll, Ende 2021 fertig sein sollen. Davon ist freilich schon lange nicht mehr die Rede. Nachdem die Firma Deutsche Glasfaser/Inexio im vergangenen Jahr ein ums andere Mal einräumen musste, dass sie ihren Bauzeitenplan nicht halten kann, steht inzwischen fest: Auch der im November veröffentlichte Plan war für die Tonne. „Es wird zu weiteren Verzögerungen kommen“, informierte Kreispressesprecherin Laura Estelmann auf Anfrage.

Wie die Lage in den einzelnen Gemeinden sei, könne der Kreis derzeit jedoch nicht sagen. „Deutsche Glasfaser/Inexio hat auch nach mehreren Gesprächen mit der Geschäftsführung bislang keinen realistischen, neuen Bauzeitenplan vorgelegt.“ Sobald dieser vorliege, werde der Kreis informieren und ihn auch wieder auf der Website veröffentlichen. Angekündigt sei er, die Verwaltung hoffe, dass er in den nächsten zwei bis drei Wochen tatsächlich vorliege.

Genauere Informationen sind auch von der Firma selbst nicht zu bekommen. Nähere Angaben zu den anstehenden Inbetriebnahmen könne er derzeit nicht machen, teilte Deutsche-Glasfaser-Sprecher Thomas Schommer mit. Die Firma sei mit einem ihrer Baupartner noch im Gespräch „über die noch zu erbringenden Leistungen im Förderprojekt Bad Dürkheim“. „Wir arbeiten konstruktiv an einer Lösungsfindung und geben Ihnen zeitnah Rückmeldung über den weiteren Fortgang“, heißt es abschließend.

Stadt: Bis Ende des Jahres fertig

Die Stadt Grünstadt geht davon aus, dass die Bauarbeiten bis Ende des Jahres abgeschlossen sind. Laut dem Bauzeitenplan von November vergangenen Jahres hätten die Leitungen im September und Oktober aktiviert werden sollen. Die Tiefbauarbeiten würden seit Mitte Januar ausgeführt, informiert die Stadt auf Anfrage. Im Ortsteil Sausenheim seien die Arbeiten zu 95 Prozent fertig, hier fehlten nur noch kleinere Restarbeiten. Ähnlich sehe es im Industriegebiet aus, auch hier seien nur noch kleinere Restarbeiten sowie Straßenquerungen zu machen. Zurzeit werde in der Innenstadt gearbeitet (Kirchheimer Straße, Südring, Kreuzerweg), anschließend solle es in der Vorstadt und der Bitzenstraße weitergehen. Parallel dazu werde in Asselheim im Baugebiet „Battenbühl“ gearbeitet. Größere Probleme oder Beanstandungen bei der Bauausführung seien bisher nicht aufgetreten.

In der Verbandsgemeinde Leiningerland war der Ausbau zunächst so chaotisch, dass die Verwaltung einen Baustopp verhängte. Das war Ende 2020. Deutsche Glasfaser/Inexio tauschte schließlich ihren Baupartner aus, die Verwaltung gab sich vorsichtig optimistisch. Inzwischen seien die Tiefbauarbeiten in etlichen Orten ziemlich weit fortgeschritten, informierte Dennis Zimmermann, Leiter des Bauamts der Verbandsgemeindeverwaltung. Beispielsweise in Bockenheim, Kindenheim, Kirchheim oder Tiefenthal. Wann die Leitungen dann tatsächlich aktiviert werden, könne er aber nicht sagen. Das Besondere in der Verbandsgemeinde Leiningerland sei, dass es hier neben dem von Bund und Land geförderten Ausbau auch einen privatwirtschaftlichen gebe – von der Deutschen Glasfaser und von der 2021 gegründeten Mawacon mit Hauptsitz in Hannover und einer Niederlassung in Wattenheim. Dort startete das Unternehmen im Mai vergangenen Jahres. Nun gehe es Schritt für Schritt weiter in Richtung Osten, erklärte Zimmermann. Eine besondere Konkurrenzsituation habe es in Hettenleidelheim gegeben, wo sowohl Mawacon als auch Deutsche Glasfaser eigenwirtschaftlich ausbauen wollten. Inzwischen jedoch hat die Deutsche Glasfaser sich zurückgezogen.

Mawa beseitigt Schäden in Carlsberg

Zimmermann geht davon aus, dass in den Gemeinden, in den der geförderte und der privatwirtschaftlich betriebene Ausbau parallel laufen, die Bürger die Auswahl beim Anbieter haben werden. Während Deutsche Glasfaser und Mawacon Konkurrenten sind, erledigt die vor zehn Jahren gegründete Mawa Baudienstleistungen GmbH den Tiefbau für Telekommunikationsunternehmen wie Telekom und Deutsche Glasfaser. In Carlsberg beseitigt Mawa-Bau gerade die großen Schäden, die Inexio hinterlassen hat. Mit dem geförderten Projekt erhalten im Landkreis Bad Dürkheim rund 9000 Adressen, die bislang einen Internetanschluss mit einer Datenübertragungsrate von weniger als 30 Megabit pro Sekunde hatten, kostenlost einen Anschluss mit einer Datengeschwindigkeit von einem Gigabit pro Sekunde.