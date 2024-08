Viereinhalb Jahre war es verwaist – das ehemalige Brauhaus Grünstadt. Jetzt soll in das Lokal wieder Leben einziehen. Die irakischstämmigen Eheleute Mohammad Ismail und Chanar Watman-Ismail haben die Räume an dem markanten Standort, Ecke Östlicher Graben / Turnstraße, gepachtet. Seit Wochen sind sie dabei, zu renovieren und Großputz zu machen. Rund 40.000 Euro werden sie bis zur Eröffnung am 1. September investiert haben. Geplant ist ein Lokal für die ganze Familie, in dem es unter anderem eine Spielecke für Kinder geben soll. Die Auswahl auf der Speisekarte soll von Flammkuchen über Hamburger bis hin zu Vegetarischem reichen. Was die beiden Ludwigshafener nach Grünstadt verschlagen hat und ob sie die Brauanlage wieder in Betrieb nehmen, steht im ausführlichen Bericht.