Die Ursache für den Wohnungsbrand in der Sausenheimer Straße in Grünstadt ist noch offen. Nach Angaben der Kriminalpolizei Neustadt wird erst am Donnerstag ein Brandgutachter nach Grünstadt kommen, um sich die ausgebrannte Wohnung anzusehen.

Der Brand ist am Dienstag kurz vor Mittag von Polizisten bemerkt worden. Sie informierten die Feuerwehr und evakuierten acht Personen aus dem Mehrfamilienhaus. Die 49-jährige Wohnungsinhaberin war zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung.

Das Fenster der ausgebrannten Wohnung ist mittlerweile mit Brettern abgedichtet worden. Bei dem Wohnungsbrand handelt es sich um den zweiten Brand in Grünstadt innerhalb kurzer Zeit: Vergangene Woche brannte ein Palettenlager aus. Hier sei die Ursache noch nicht ermittelt, heißt es von der Kriminalpolizei Neustadt. snr