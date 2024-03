Einen Schaden von etwa 800 Euro hat ein unbekannter Brandstifter am Freitag in der Grünstadter Hochgewanne verursacht. Laut Polizei meldete sich die Geschädigte gegen 19.45 Uhr bei den Beamten, weil jemand ihren Gartenzaun angezündet hatte. Die Frau konnte das Feuer eigenständig mit einem Feuerlöscher löschen. Die Polizeiinspektion Grünstadt nimmt Hinweise zur Tat und dem oder der Täter unter 06359 93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.