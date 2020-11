Die Ursache für den Brand eines Palettenlagers in Grünstadt ist weiter offen: „Wir sind noch ratlos und müssen die Ermittlungen weiterführen“, sagt Stefan Molter von der Kriminalpolizei Neustadt auf RHEINPFALZ-Anfrage. Der Gutachter habe in dem Brandschutt einen verkohlten Kompressor gefunden. „Er kann nicht ausschließen, dass ein technischer Defekt die Ursache des Brandes ist“, informiert Molter. Nun seien weitere Ermittlungen des Fachkommissariats nötig. Die Beamten müssten abklären, ob ein Defekt oder (fahrlässige oder vorsätzliche) Brandstiftung das Feuer verursacht haben. Die Kriminalpolizei schätzt den Schaden, der Mittwochnacht bei dem Brand in der Karl-Henschel-Straße entstanden ist, auf 120.000 Euro. Im Inneren des völlig ausgebrannten Gebäudes waren 3000 neue Paletten gelagert. Die Löscharbeiten dauerten vom frühen Mittwochabend bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags. Weil das Dach im Inneren des Gebäudes lag, kam die Feuerwehr nicht an die Glutnester ran.